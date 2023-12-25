СК обвинил главу ГУР Украины в причастности к 104 терактам

Российские следователи обвиняют начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в причастности к 104 терактам.

Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки, передает ТАСС.

"Буданов К. А. обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц и повлекший тяжкие последствия)", - сказали в пресс-службе суда.

Ранее МВД России объявило Кирилла Буданова в розыск.

В октябре Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме Буданову. Следствие обвинило его в беспилотных атаках на регионы России.

В ФСБ России заявляли о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.