Андрей Трубецкой наградил победителей конкурса "Лидер-2023"

В Белом Яре в торжественной обстановке глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил награды одаренным детям и подросткам муниципалитета, которые проявили себя в научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Награждение победителей конкурса "Лидер-2023" прошло на Елке главы.

"В моем понимании сила настоящего лидера, в том, что каждый, абсолютно каждый и в том числе, все, кто присутствует сегодня здесь, постоянно работает над собой, берет ответственность над своими словами, поступками, действиями", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На конкурс было подано более 100 работ, из которых экспертное жюри выбрало 35 победителей в номинациях: "Золотое перо", "Добрая воля", "Знаток года", "Чемпион года", "Вдохновленные искусством", "К вершинам мастерства" и "Перспектива".

"Мы очень рады, что конкурс "Лидер" очень востребован среди школьников Сургутского района. Он позволяет ребятам публично показать свой результат за прошедший год, быть справедливо номинированными в той или иной категории и, конечно, получить заслуженные награды", - рассказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Награды и памятные подарки – в этом году вручали Яндекс-станции мини – получили воспитанники детских школ искусств, спортивных школ, отличники и хорошисты, волонтеры и даже юные общественные активисты. Сегодня именно они являются Золотым резервом Сургутского района - уверен Андрей Трубецкой.

"Победил я в номинации "Золотое перо" за медиа творчество, за ведение личного блога, за журналистику в том числе. Помимо школы я занимаюсь работой и творчеством. Это моя первая награда от главы Сургутского района, что очень приятно. Я рад", - сказал ученик Белоярской школы №1 Кирилл Шаповал.

Результаты районного конкурса "Лидер-2023"

Номинация "Перспектива"

1. Шаяхметова Арина МБОУ "Федоровская СОШ № 5"

2. Барко Дарья МБОУ "Локосовская СОШ-детский сад имени З.Т. Скутина"

3. Ким Василиса МАОУ "Лянторская СОШ № 7"

4. Решетникова Дарья МБОУ "Нижнесортымская СОШ"

5. Дададжанова Диана МАУ "Районный молодежный центр"

6. Дададжанова София МАУ "Районный молодежный центр"

Номинация "К вершинам мастерства"

1. Бородай Роман МБОУ ДО "Нижнесортымская ДШИ"

2. Моковоз Дарья МБОУ ДО "Нижнесортымская ДШИ"

3. Епанчинцева Яна МБОУ ДО "Лянторская ДШИ № 1"

4. Шакиров Алинур МБОУ ДО "Нижнесортымская ДШИ"

5. Скриполенко Анастасия МБОУ ДО "Белоярская ДШИ"

6. Алиев Али МБОУ ДО "Федоровская ДШИ"

Номинация "Знаток года"

1. Литвинов Кирилл МБОУ "Локосовская СОШ-детский сад имени З.Т. Скутина"

2. Ильина Дарья МБОУ "Федоровская СОШ № 1"

3. Лютенко Дарья МБОУ "Нижнесортымская СОШ"

4. Корюкова Татьяна МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП"

5. Козлова Ксения МБОУ "Барсовская СОШ № 1"

Номинация "Золотое перо"

1. Мамедалиева Амалия МБОУ "Федоровская СОШ № 5"

2. Шаповал Кирилл МАУ "Районный молодежный центр"

Номинация "Вдохновленные искусством"

1. Дяденко Тимофей МБОУ ДО "Лянторская ДШИ № 1"

2. Захарченко Кирилл МБОУ ДО "Лянторская ДШИ № 1"

3. Галак Егор МБОУ "Солнечная СОШ № 1"

4. Запорощенко Александр МБОУ "Ульт-Ягунская СОШ"

Номинация "Чемпион года"

1. Густомясов Георгий МБОУ "Федоровская СОШ № 5"

2. Таран Виктория МБОУ "Солнечная СОШ № 1"

3. Кузнецов Кирилл МАУ ДО "Спортивная школа олимпийского резерва"

4. Виер Василий МБОУ "Барсовская СОШ № 1"

5. Багавиева Арина МАУ ДО "Спортивная школа олимпийского резерва"

6. Долгий Роман МУ "Центр физической культуры и спорта "Юность"

7. Урдя Павел МАУ ДО "Спортивная школа олимпийского резерва"

Номинация "Добрая воля"

1. Тихоненко Николай МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП"

2. Владимирова Вероника МБОУ "Локосовская СОШ-детский сад имени З.Т. Скутина"

3. Докучаева Екатерина МБОУ "Федоровская СОШ № 1"

4. Волощук Екатерина АНО "Центр развития добровольчества Сургутского района "Добрый район"

5. Токарева Елизавета МАУ "Районный молодежный центр"