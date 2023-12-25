С 2025 года у россиян начнут требовать ИНН при выдаче кредита

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета, пишет газета "Известия".

"Финорганизации будут обращаться в бюро кредитных историй и получать от них информацию, можно ли одобрить ссуду клиенту", - пояснил Аксаков.

По его словам, закон, который установит этот механизм защиты от мошенников, начнет действовать с 2025 года. Нововведение потребует серьезной технологической перенастройки систем — в частности, понадобится наладить взаимодействия банков и БКИ.

В октябре депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении проект закона о праве россиян устанавливать запрет на заключение с ними кредитных договоров. Замысел авторов документа — поставить дополнительный заслон мошенническим действиям с использованием социальной инженерии — парламентарии одобрили, но предложили и ряд других мер по усилению борьбы с злоумышленниками.

Напомним, законопроектом предлагается предусмотреть право гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с кредитными и микрофинансовыми организациями любых кредитных договоров. Гражданин при желании сможет снять запрет.