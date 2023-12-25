В Екатеринбурге снова "заминировали" гимназию Арт-Этюд

В Екатеринбурге второй раз за несколько дней "минируют" гимназию Арт-Этюд на Уралмаше.

Как сообщает Telegram-канал "Злой Екатеринбург" со ссылкой на подписчиков, инцидент произошел после 09.00. В учебное заведение поступило сообщение о минировании, после чего из здания были эвакуированы все ученики. В дальнейшем учащихся отправили по домам.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу областного ФСБ, однако ответа на момент публикации не поступило. В самой гимназии от комментариев отказываются, ссылаясь на отсутствие директора.

Напомним, что аналогичный случай с гимназией произошел утро пятницы. Тогда детей также после эвакуации отправили по домам.