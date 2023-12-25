ЕГЭ трогать не нужно - глава Рособрнадзора

ЕГЭ отменять не нужно, он полностью устраивает вузы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, ЕГЭ самодостаточен. Также нет необходимости что-то менять или реформировать в новой модели высшего образования. А ЕГЭ и Болонская система, от которой власти на словах отказались, никак не связаны, заверил он ТАСС.

В чем состоит новая модель высшего образования, кроме изменения названий, так и не понятно. Вместо бакалавриата и магистратуры просто появятся два новых уровня - базовый и специализированный. Изменения по существу не предусматриваются. На это обращало внимание Накануне.RU.

Как считает руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга школьный учитель информатики Михаил Богданов, позиция Музаева - это пример ущербной логики и управленческого инфантилизма: раз ЕГЭ устраивает вузы - менять ничего не надо. На самом деле по результатам ЕГЭ выдаются еще и аттестаты в школе, то есть он оценивает результаты 11 лет обучения в школе. И решать две разнонаправленные задачи одним инструментом невозможно. Получается, что важны только интересы вузов - а дальше хоть трава не расти, отмечает Богданов. При этом если бы ЕГЭ устраивал вузы, то зачем бы они тогда проводили свои олимпиады, добавляет он.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что можно и оставить ЕГЭ, но сделать его настоящим экзаменом, который проверяет знания. Например, по математике достаточно создать базу из 5 тысяч задач, которую можно даже выложить в открытый доступ. В этом случае никакое натаскивание на конкретные задачи не поможет. Выпускник, чтобы набрать высокий балл, должен будет знать всю школьную математику. Но это не делается, так как тогда станет понятен истинный уровень нынешней школы и итоги многолетних "реформ" образования, уверен он.