Россия продлила запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины

Российское правительство продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, ограничение будет действовать "до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", говорится в сообщении кабинета министров.

"Исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований", - пояснили в правительстве.

Напомним, запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.