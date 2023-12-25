25 Декабря 2023
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Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе прошла Елка главы

Накануне в Белом Яре состоялось ежегодное предновогоднее торжество для детей из Сургутского района – Елка главы. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой лично поздравил ребят с Новым годом.

"Поздравляю всех детей, подростков, да и взрослых с наступающим Новым годом. С праздником!", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

На праздничное представление пригласили около 350 школьников, учащихся на хорошо и отлично, занимающихся спортом и активно участвующих в общественных делах, детей оставшихся без попечения родителей, детей из семей мобилизованных, детей из ДНР и ЛНР, победителей районного конкурса "Лидер-2023". Ребят ждала насыщенная программа с самого порога: уже в фойе их встречали костюмированные персонажи, которые предлагали поучаствовать в конкурсах и загадать самые сокровенные желания.

"Дети ехали к нам издалека, поэтому всех мы покормили горячим обедом, они вкусно покушали. После ребята из поселений Сургутского района имели возможность пообщаться и потанцевать с Дедушкой Морозом со Снегурочкой на новогодней дискотеке около елки. А потом все вместе мы смотрели волшебное представление", - рассказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Елка главы, Сургутский район(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

Детям показали спектакль о Новогодних приключениях в городе N, где коварный волшебник Хитрюндий Ослепительный хотел помешать празднованию дня рождения своего любимого Короля. Но, благодаря смекалке и неоценимой помощи юных зрителей, жители Сказочного города разоблачили хулигана и спасли Новый год. Представление было подготовлено работниками МБУК "Сургутская районная централизованная клубная система".

"Ребята посмотрели новогодний спектакль, который был поставлен нашим режиссером Светланой Николаевной Уразовой, а главные роли в нем играли сотрудники Централизованной клубной системы", - сказал руководитель управления культуры администрации Сургутского района Сергей Тирон.

Праздничное мероприятие завершилось поздравлением Деда Мороза у елки и вручением сладких подарков, которые получил каждый приглашенный на Елку ребенок. Всего гостинцы от главы Сургутского района получат 1 тысяча 150 детей: часть подарков добровольцы доставят адресно в каждый дом до Нового года.

Елка главы, Сургутский район(2023)|Фото: Администрация Сургутского района

Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой, елка главы


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