В новогоднюю ночь жителей Екатеринбурга ждет похолодание

Ночь Нового года запомнится жителям Екатеринбурга не только праздничной атмосферой, но и заметным похолоданием. Такие изменения в погоде прогнозирует Gismeteo.

Согласно прогнозу, после минус 9-10 градусов в предпраздничные дни, 31 екатеринбуржцев ожидает минус 14 градусов днем и минус 18 ночью. Днем 1, 2 и 3 января столбик термометра опустится до минус 15 градусов, а ночью до минус 20, 17 и 19 градусов соответственно.

После этого нагрянут двухдневные заморозки. Жителям уральской столицы придется мириться с холодом в минус 21 градусов днем и минус 30 ночью 4 января, минус 23 днем и минус 33 ночью 5 января. Ну, а первые выходные 2024 года ознаменуются потеплением - минус 17 днем и минус 22 ночью субботы, минус 16 днем и минус 21 ночью воскресения.