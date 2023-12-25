Набиуллина: льготная ипотека не будет экзотикой

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что льготная ипотека экзотикой не будет.

По ее словам, массовая программа льготной ипотеки, "безадресная", закончит свое действие в июле, но "адресная ипотека", в том числе семейная, останется, сказала Набиуллина в интервью РБК.

Семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека, уточнила глава ЦБ.

Напомним, Правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки. Первый взнос по программе повышен до 30% (до сих пор было минимум 20%). При этом процентная ставка по льготной ипотеке на новостройки пока сохраняется в размере 8%. Максимальный размер льготного кредита теперь будет одинаковым для всех регионов - 6 млн руб., что снизит интерес к льготной ипотеке в столицах.