Работникам сферы соцобеспечения повысят зарплату с 1 января

В России с 1 января проиндексируют зарплаты работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки на 9,8 процента.

Как заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, у остальных бюджетников повышения зарплаты произойдет на 4,5 процента с 1 октября. Чиновникам, за исключением силовиков и военных, повышения ждать не стоит до 1 января 2025 года.

Как напомнил эксперт, закон обязывает индексировать зарплаты сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель сам вправе оценить уровень индексации и выбрать способ и сроки повышения, сообщает "Прайм".