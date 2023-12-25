Исследование: более 70% россиян планируют отмечать Новый год в семейном кругу

71% граждан России планируют отмечать Новый год в семейном кругу.

Отмечать праздник с друзьями намереваются 7% опрошенных, в основном это молодые люди от 18 до 24 лет.

6% участников исследования хотят устроить в новогоднюю ночь романтический вечер вдвоем со своим партнером. Столько же - соберутся большой компанией родственников. 5% граждан в этом году будут отмечать праздник в одиночестве.

78% хотят встречать Новый год дома. Каждый десятый отправится в гости. За город планируют выбраться 4% опрошенных. 2% россиян в этот раз отметят Новый год на работе.

Более 90% будут накрывать праздничный стол самостоятельно, 7% хотят просто заказать готовую еду с доставкой.

61% граждан собираются в новогоднюю ночь послушать поздравление главы государства, посмотреть "Голубой огонек" и другие новогодние программы, 58% - обменяться подарками, сообщает РИА "Новости".

Напомним, расходы россиян на празднование Нового года значительно выросли за год. Так, в среднем граждане планируют потратить на эти цели 54 тыс. руб. в этом году.