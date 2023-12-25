25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Рособрнадзор: увеличение числа обязательных предметов ЕГЭ не обсуждается

Рособрнадзор не планирует увеличивать число обязательных предметов единого государственного экзамена, которые необходимо сдать для получения аттестата об общем образовании.

Как заявил руководитель ведомства Анзор Музаев, акцент делается на всероссийских проверочных работах (ВПР), на их содержании, на анализе и итогах проведения этих работ. ВПР проводятся в 9-11 классах как раз для проверки усвоенных базовых знаний по всем предметам, которые выпускник не выбирает для сдачи ЕГЭ.

При этом Рособрнадзор регулярно получает предложения от различных общественных организаций сделать тот или иной предмет обязательным для сдачи именно в форме ЕГЭ. В ведомстве отметили, сославшись на исследования, что увеличение обязательных предметов не приводит к улучшению знания того или иного предмета, однако ведет "к дополнительному напряжению в обществе и дополнительным ненужным финансовым расходам, дополнительной загрузке системы образования и учителей в том числе", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что экзамен по арабскому языку может появиться в списке ЕГЭ.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, экзамены


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Ранее 18.12.2023 03:02 Мск Арабский язык может появиться в перечне иностранных языков по выбору на ЕГЭ

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