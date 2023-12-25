Военные США: Санта-Клаус пролетел над Россией

Волшебные сани с упряжкой сказочных оленей Санта-Клауса пролетели над большей частью России, в том числе и над Москвой.

Как сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое следит за перемещением зимнего волшебника в ночь перед Рождеством, волшебные сани появились над Курильскими островами, городами Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья, а также над Австралией, Японией, Китаем, Казахстаном, Индией, Малайзией, странами Африки и Ближнего Востока.

Санта-Клаус раздал около 3 млрд подарков.

NORAD каждый год ночью 24 декабря начинает отслеживать перемещения Санта-Клауса и его упряжки по миру с помощью 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах Канады и США, а также спутников, оснащенных инфракрасными датчиками, сообщает ТАСС.