Политические партии "Новые люди" и "Партия Роста" объединятся

Политические партии "Новые люди" и "Партия роста" объединяются и выдвигают общего кандидата на выборы президента РФ, сообщают РИА Новости со ссылкой на лидера "Партии роста" Бориса Титова.

"Мы объединились командами, сегодня объединяемся и партиями. По итогам летних компаний, осенних выборов, мы решили, что будем идти вместе, продолжать движение объединения. Мы вместе выдвинем кандидата на выборы России и подпишем соглашение о том, что идем в более глубокое объединение", - цитирует Титова издание.

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии на съезде партии "Новые люди".