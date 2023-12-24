Бастрыкин потребовал доклад об исчезнувшей более 13 лет назад девочке из Прикамья

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении малолетней в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Пятилетняя девочка пропала в июне 2010 года в районе Кунгура, когда она вместе с родителями и друзьями семьи направилась к месту отдыха вблизи скал камень Ермак на берегу Сылвы. До настоящего времени сведения о ее судьбе отсутствуют, ее местонахождение не установлено.

В СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому в последующем было приостановлено. Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления СКР Дениса Головкина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также основаниях принятого процессуального решения.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, следователи придерживались версии, что девочка могла утонуть. Добавим также, что ранее СМИ сообщали, что семье неоднократно звонили мошенники и вымогали деньги за информацию о ребенке. В 2022 году родителям пропавшей девочки прислали ролик с девушкой, заявили, что это их дочь, и потребовали выкуп.