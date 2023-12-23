Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом в президенты России

Предвыборный съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России.

Решение было принято путем тайного голосования. В бюллетень был внесен один кандидат - Харитонов.Всего проголосовали 188 делегатов, из них 175 выступили "за", а 6 "против", передает ТАСС.

Накануне пленум ЦК КПРФ поддержал предложение своего лидера Геннадия Зюганова выдвинуть кандидатом в президенты России Николая Харитонова.

Харитонову 75 лет. Он является депутатом Госдумы с 1993 года. С 2021 года занимает должность председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Принимал участие в президентских выборах 2004 года, на которых занял второе место (13,69 % голосов избирателей).