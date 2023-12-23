23 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Предпоказ “Бременских музыкантов” состоялся в Екатеринбурге

Сегодня сказочный фильм “Бременские музыканты” студии “ТРИТЭ” Никиты Михалкова, созданный на киностудии “Союзмультфильм”, впервые показали зрителям в Екатеринбурге. В широкий прокат мюзикл по мотивам всем известной истории с песнями из мультфильма выйдет 1 января и он рискует стать хедлайнером всех новогодних праздников, так как приковывает интерес разных поколений. После сеанса люди делятся впечатлениями — и чаще всего это положительные впечатления, передает корреспондент Накануне.RU.

“Бременские музыканты” — безусловно яркая, запоминающаяся история, которая еще в анимационном воплощении обрела своих поклонников на долгие годы вперед, — отметила председатель Совета директоров киностудии “Союзмультфильм” Юлиана Слащева. — Благодаря таланту творческой группы художественного фильма легендарные герои обрели новое рождение, раскрылись в богатстве своей харизмы и готовы вновь погрузить зрителя в уникальный сказочный мир, наполненный приключениями, романтикой, песнями и добрым юмором. Эта лента понравится и детям, и взрослым, объединив разные поколения у экранов, а побыть вместе — лучшее, что можно сделать в новогодние праздники”.

В ремейке решили сохранить основной сюжет советского мультфильма, а также перепеть старые песни, образы героев воссоздать, как и те же взаимоотношения, добавив немного нового: у Трубадура появляется драматическая линия, а у Короля — невеста. Более проработанным стал мир разбойников, в этой линии появились и совсем новые песни — вполне аутентично смотрится то, что разбойники переходят на рэп. Но новые мелодии скорее исключение, чем правило. В "Бременских музыкантах" звучат легендарные песни Геннадия Гладкова и Юрия Энтина (они дали свое согласие на присутствие песен в фильме), а также композиции, которые специально для фильма написал популярный композитор и продюсер Максим Фадеев.

“Анимация “Союзмультфильма” исключительно богата на яркие, запоминающиеся женские образы, которые актуальны во все времена: только принцесс в мультфильмах “золотой коллекции” более 40 — и все они очень разные, — отметила председатель Совета директоров киностудии “Союзмультфильм” Юлиана Слащева. — Ну а “Союзмультфильм” сегодня — это огромная мультвселенная, где возможны любые невероятные события, и одно из них — встреча героинь из разных анимационных шлягеров. Я думаю, у нас получился очень гармоничный союз с новой историей, которая полюбится и детям, и взрослым”.

Теги: бременские музыканты, кино, фильм, премьера, тритэ, союзмультфильм


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