Замдиректора "Роскосмоса" обвинен в мошенничестве на 435 млн рублей

Задержан заместитель генерального директора Роскосмоса Олег Фролов, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, при исполнении контракта Фролов похитил с двумя соучастниками бюджетные средства при закупке оборудования на сумму не менее 435 млн рублей.

По делу также проходят индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации. В СК полагают, что Фролов, используя служебное положение, вступил с ними "в преступный сговор".

Фролов был назначен замглавы "Роскосмоса" в 2018 году. Он отвечал за реализацию государственной программы вооружения.

Ранее суд в Перми начал рассмотрение уголовного дела о хищении почти 200 млн рублей у "Роскосмоса" и "Протона-ПМ". Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор предприятия "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский, его заместитель Валерий Голдобин, а также руководящие сотрудники "Солвера".