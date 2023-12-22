От действий украинского беспилотника пострадали шестеро жителей Донецка

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей ДНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома.

По информации органов исполнительной власти, в результате сброса боеприпасов с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка ранены шесть человек. Последствием атаки ВСУ также стало ранение одного из работников бригады энергопоставляющей компании в Куйбышевском районе Донецка.

Кроме того, вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Никитовского района Горловки. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.