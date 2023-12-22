22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

В апреле число штрафных баллов на экзамене на права увеличат до 7

С 1 апреля 2024 вступит в силу обновленный порядок проведения экзамена на автоправа и выдачи водительских удостоверений, говорится в сообщении на сайте МВД-Медиа.

Расширится перечень причин, по которым гражданам может быть оказано в допуске к экзамену. Например, откажут людям с административными штрафами за управление машиной без прав в состоянии опьянения. "Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию", - сообщили в МВД.

Если у курсанта на момент сдачи экзамена истек срок действия паспорта или медсправки, экзамен тоже не будет проводиться.

Не смогут сдавать экзамен россияне, которым военкоматы направили повестки.

Но есть и хорошие новости: в ГИБДД проанализировали результаты экзаменов с 2021 года и предлагают увеличить число штрафных баллов с 5 до 7. Если курсант набирает 7 баллов – он экзамен не сдал.

Теги: экзамен, автоправа, гибдд, штрафные баллы


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