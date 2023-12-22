22 Декабря 2023
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Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой: Бюджет Сургутского района сохраняет свою социальную направленность

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил в своем телеграмм-канале, что сегодня дума муниципалитета приняла бюджет на 2024-26 годы. Основные принципы формирования главного финансового документа неизменны – безусловное исполнение принятых обязательств и развитие муниципалитета.

"Бюджет сохраняет свою социальную направленность. Так, 61% средств (10,1 млрд руб.) в 2024 г. направим на образование, культуру, спорт и социальную политику. Доходная часть в 2024 г. составит 17,1 млрд руб., расходная – 17,8 млрд руб. Дефицит – порядка 700 млн руб. Покроем поступлениями от продажи акций и остатками на счете на 1 января финансового года", - написал Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

Расходы конкретно инвестиционного характера в 2024 г. – 3,4 млрд руб. или 19%. Средства предназначены на строительство, ремонт объектов социальной сферы и коммунального хозяйства, дороги, благоустройство и жилье.

Заседание думы Сургутского района(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"На решение жилищного вопроса предусмотрено 1,2 млрд руб. ежегодно. Это средства на покупку квартир для переселения людей из аварийного и фенольного фонда, выплаты выкупной стоимости, субсидии молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам", - отметил Андрей Трубецкой.

На культуру и спорт в 2024 г. в рамках инвестиций, с учетом средств недропользователей, власти направят 643,2 млн руб. Порядка 88,8 млн пойдут на окончание строительства бассейна в Федоровском, еще 45,5 млн – на ледовый каток с площадкой под навесом в Угуте. На ближайших два года запланировано окончание строительства спорткомплексов и крытых хоккейных кортов в Русскинской и Ляминой (99,1 млн и 101 млн, соответственно).

На строительство и реконструкцию дорог в 2024 г. предусмотрено порядка 112 млн руб. На капитальные ремонты объектов социальной сферы, ЖКХ, дороги и благоустройство в 2024-ом – 843,2 млн руб. На укрепление материально-технической базы, включая ремонты учреждений социальной сферы, в будущем году потратят 296,4 млн.

дума сургутского района(2023)|Фото: admsr.ru

Теги: Андрей Трубецкой, бюджет, Сургутский район


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