22 Декабря 2023
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Фото: Reuters/Kyle Grillot

Проект Hyperloop One, разработанный Илоном Маском, закрывается

Проект Hyperloop One, разработанный Илоном Маском, закрывается. О причинах в компании не сообщают. Источники Bloomberg сообщают, что уволена большая часть сотрудников стартапа, закрыт офис, на продажу выставлено имущество, в том числе испытательный полигон недалеко от Лас-Вегаса и оборудование.

Проект был начат в 2014 году. Он предполагал разработку нового вида транспорта: практически вакуумной трубы и капсулы на аэродинамической подушке. За счет отсутствия сопротивления воздуха в трубе аэродинамика капсулы улучшалась, ее скорость при испытаниях превышала 400 км/ч, а в перспективе планировалось достичь скоростей, на которых движутся реактивные самолеты.

Маск хоть и был идейным вдохновителем Hyperloop, но уже в 2016-м году перестал заниматься проектом, контрольный пакет перешел дубайскому конгломерату DP World. Интерес к технологии в разное время проявляли многие инвесторы, но реального воплощения сверхскоростной наземный транспорт так и не получил.

Теги: Hyperloop One, илон маск, инновации


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