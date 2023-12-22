Дед Мороз проедет по Екатеринбургу в сопровождении ретро-автомобилей

По главным улицам Екатеринбурга уже в эту субботу проедет новогодний кортеж ретро-автомобилей. Возглавлять колонну на украшенной "Волге" будут Дед Мороз со Снегурочкой. Так с наступающим Новым годом жителей уральской столицы хотят поздравить Музей автомобильной техники и автоклуб Old Motors.

Как рассказали организаторы, "Волгу" (ГАЗ-21) украсят еловыми ветками, гирляндой и мишурой. За ней последуют еще четыре нарядных автомобиля: Dodge Durango, Lincoln Continental Mark VI, ГАЗ-21Р и Москвич-412.

Кортеж проедет по Екатеринбургу 23 декабря в 13.00. Узнать его можно будет уже издалека благодаря новогодней музыке. Сначала автомобили проедут по проспекту Космонавтов, а затем двинутся по Свердлова, Карла Либкнехта и Ленина. По традиции, финишем станет главный вход торгового центра Veer Mall, где Дед Мороз и Снегурочка проведут викторину с подарками.