Пермяка, сбившего насмерть на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девушку, будут судить

Пермяк, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшего гибель несовершеннолетней, предстанет перед судом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Завершено расследование уголовного дела по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством".

24 сентября обвиняемый, будучи пьяным и без прав на управление автомобилем грубо нарушил ПДД и сбил двух пешеходов, переходящих дорогу на "зеленый" свет светофора. В результате ДТП 17-летняя девушка, от полученных телесных повреждений скончалась на месте, а молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Сам виновник ДТП, скрылся с места происшествия.

В ходе расследования уголовного дела проведено четыре осмотра места происшествия, допрошены 12 свидетелей, проведены две судебно-медицинские, дактилоскопическая, автотехническая, психиатрическая, биологическая, трассологическая судебные экспертизы, а также иные следственные и процессуальные действия.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.