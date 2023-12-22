Правительство рассмотрит введение прогрессивной шкалы налога на прибыль для бизнеса

Президент России поручил правительству рассмотреть возможность дифференцировать ставку по налогу на прибыль для бизнеса в зависимости от инвестактивности компаний, пишет Forbes. В октябре этого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что планов менять ставки базовых налогов в трехлетний период нет.

Кабмин вместе с крупными бизнес-объединениями должен выработать предложения к 15 января 2024 года.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявляли, что крупный бизнес не против повышения ставки налога на прибыль, но государство тогда должно увеличить инвестиционные вычеты и гарантировать отказ от резких изъятий подобных тому, что был в этом году – Минфин назвал это единоразовым платежом.