22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: Объём строящегося жилья в УрФО превысил 10 млн кв. м

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев подвёл предварительные итоги работы строительной отрасли в регионах Уральского федерального округа.

По словам полпреда, строительная отрасль Уральского федерального округа демонстрирует положительную динамику.

"Объём строящегося многоквартирного жилья в декабре 2023 года превысил 10 миллионов квадратных метров – это почти на 2 млн кв. м больше, чем в декабре 2022 года. 98,4% новостроек возводятся с использованием счетов эскроу", – акцентировал Владимир Якушев.

Он также добавил, что актуальные показатели по строительству нового жилья в округе – лучшие за последние пять лет. По итогам 11 месяцев план по вводу жилья в УрФО выполнен на 94% - пять лет подряд цифры на этот же период были существенно ниже. За январь-ноябрь введено 7,9 млн кв. м жилья, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Президент поставил перед регионами УрФО задачу обеспечить ввод 8,5 млн кв. м жилья.

Теги: Владимир Якушев, жилье


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