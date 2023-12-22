В школах Сургутского района досконально проверяют системы антитеррористической безопасностм

Образовательные организации накануне новогодних каникул проходят проверку на соответствие требованиям антитеррористической защищенности, инициированную департаментом образования администрации Сургутского района.

"В целом, большинство образовательных организаций были укомплектованы таким оборудованием в прошлые годы. Летом мы, в основном, обновляли, дополняли технику. На это было выделено 2,3 млн руб. Кроме этого, усилили меры безопасности в корпусах Нижнесортымской и Солнечной школы №1. Объекты новые, их сдали в прошлом году. В зданиях установили дополнительные камеры видеонаблюдения, КПП, средства снижения скорости при подъезде к ним. На эти цели из бюджета района выделили порядка 913 тыс. руб.", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что образовательные объекты оснащены турникетами и видеодомофонами, управлять которыми можно дистанционно. Там же имеются кнопки тревожной сигнализации с выходом на подразделение Росгвардии.

"Мы проверим все общеобразовательные школы до конца недели. Одним из важных критериев обеспечения безопасности является бесперебойная работа видеонаблюдения, охранной сигнализации, устройств контроля доступа. Наши образовательные организации обеспечены видеонаблюдением с возможностью сохранения записей до одного месяца", - сказала заместитель директора департамента образования администрации Сургутского района Ирина Полякова.

Среди дополнительных мер, которые будут организованы в Сургутском районе такие: в школах уже утверждены графики работы должностных лиц, организован пропускной режим. Помимо этого, регулярно отрабатывается алгоритм действий руководителей и персонала, проводится осмотр зданий, а также обеспечен проезд спецтехники к объектам.