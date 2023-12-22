Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк - Греф

Государство могло бы направить на приватизацию часть Сбербанка, полагает глава компании Герман Греф. Например, на бирже можно было бы разместить 25% акций банка, что сделало бы более привлекательным весь рынок, а на вырученные деньги власти могли бы построить ВСМ.

"Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят", - сказал Греф в эфире телеканала "Россия 24".

"Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, - а для контроля государства достаточно 25% плюс одна акция, - это бы повысило инвестиционную привлекательность российского рынка и стимулировало весь финансовый рынок", - пояснил Греф.