В Березниках ребенок провалился в открытый колодец

В Березниках ребенок провалился в открытый колодец. Об инциденте сообщила местная жительница в группе "ЧП Березники" социальной сети "ВКонтакте", которая пришла на помощь мальчику, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 21 декабря, вечером, в районе остановки "Стрижи" микрорайона Усольский.

"Мы с женщиной его достали, мальчик весь промок, с испуганным видом пошел домой. Спасибо другому мальчику, который кричал и звал на помощь, мимо проходили люди и никак не обращали на него внимания. У меня нет слов на бессердечность людей, которые слышали и никак не отреагировали на зов ребенка. Почему открыт люк на колодце? Ведь могло быть все намного страшнее", - пишет женщина.

В администрацию города направлен запрос.