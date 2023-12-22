S7 договорилась с иностранными лизинговыми компаниями почти по половине своего флота

Авиакомпания S7 Airlines урегулировала с иностранными лизингодателями сделки почти по половине своего флота – 45 самолетам и четырем авиационным двигателям.

"Лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", - говорится в сообщении перевозчика.

По другим воздушным судам переговоры продолжаются.

Сегодня же о страховом урегулировании с AerCap сообщила авиакомпания "Уральские авиалинии". В ее случае речь идет о 19 самолетах Airbus.

После начала СВО самолеты российских перевозчиков, находящиеся в лизинге от иностранных компаний, оказались под санкциями.