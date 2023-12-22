Орбан: Россия не ведет войну против Украины

Россия не ведет войну против Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан американскому изданию Bloomberg.

Он подчеркнул, что Россия не объявляла войну - "это военная операция". Также и украинский режим не объявлял войну России.

"Мы должны быть счастливы, что нет объявления войны. Я никому этого не желаю", - добавил Орбан.

На прошлой неделе Орбан заблокировал пакет финансовой помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро, став единственным из 27 руководителей правительств ЕС, который это сделал. Из-за этого члены Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении денег украинскому режиму.

Напомним, ранее Орбан сообщил, что Будапешт не позволит Евросоюзу начать переговоры о вступлении Украины, даже если Венгрия будет единственной страной в блоке с такой позицией.