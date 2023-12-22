Японская фармкомпания Astellas прекращает производство антибиотика "Вильпрафен" в России

Международная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Японии Astellas приняла решение о выводе антибиотиков "Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб" с российского рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

"Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб" в России выпускают заводы "Ортат" и "ЗиО-Здоровье".

Международное название этого антибиотика — джозамицин. По данным издания, во второй половине декабря в России почти закончились запасы этих лекарств.

В то же время, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава, остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин хватит примерно на полгода.

В ведомстве подчеркнули, что препараты-аналоги есть, это азитромицин и кларитромицин, они регулярно вводятся в гражданский оборот.