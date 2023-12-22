22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Центризбирком утвердил правила проверки подписных президентских листов

Центральная избирательная комиссия России утвердила правила проверки подписных листов, которые предоставят кандидаты в президенты.

"В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей", - напомнили в ЦИК.

Также подписи можно собрать за границей – от проживающих там россиян, но не более 7,5 тыс. для самовыдвиженцев и не более 2,5 тыс. для выдвиженцев от партий.

Представить подписные листы в ЦИК нужно с другими документами в период с 27 по 31 декабря. Подписи можно будет собирать до 31 января. Выборы пройдут 15-17 марта 2024 года.

Теги: центризбирком, сбор подписей, подписные листы


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