22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге хотят протянуть пешеходный мост через Исеть

Власти Екатеринбурга планируют соединить Драмтеатр с МСК "Динамо" пешеходным мостом через Исеть. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов.

По его словам, точных планов еще нет, поскольку стоит вопрос перекрытия водной глади. Однако в уральской столице определенно будут возвращаться к потенциальному проекту строительства.

"На правом берегу у нас развивается Екатеринбург-сити. Один из вопросов – транспортная доступность, в центре есть трамваи и автобусы, но нам хотелось все-таки сделать прямую связь с метро – это как раз-таки пешеходный мост. Эта идея есть, и она не похоронена", – рассказал в эфире "Четвертого канала" Габдрахманов.

Напомним, что идея протянуть мост от Динамо до Драмтеатра обсуждалась еще в 2021 году. Концепцию благоустройства городской реки представили на форуме 100+ Techno Build.

Теги: Екатеринбург, Драмтеатр


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