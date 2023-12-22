22 Декабря 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа

Мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа в Челябинске. Промышленный альпинист хотел поздравить детей и появиться эффектно на празднике двора, но упал вниз.

Местный житель под крики "Дед Мороз!" перелез через балкон и повис на нем, а затем сорвался с 24-го этажа на глазах у детей.

Как пишет Mash, упавшему было 25 лет. Инцидент произошел в тот момент, когда дети как раз звали Деда Мороза — он умер, разбившись об крышу пристройки. Мужчина перепутал веревки и сорвался с огромной высоты на соседнее здание.

На месте работают следователи. А прокуратура Челябинска проведет проверку и даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновники Миньярского городского поселения в Челябинской области спилили ель с участка местной жительницы, чтобы установить ее на площади к Новому году. По словам женщины, эту елку посадил ее муж со своим папой в 1982 году. Дерево росло на участке 41 год. Она уверяет, что из мэрии по поводу дерева с ней никто не связался. Теперь не исключено, что пострадавшая заявит на чиновников в полицию по факту кражи.

Теги: Дед Мороз, промальпинист


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