Владимира Путина исключили из перечня террористов-экстремистов

Тезку российского президента Владимира Путина из Верещагино (Пермский край) удалили из списка террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте РосФинМониторинга.

По данным из открытых источников, в перечень он был включен в феврале 2021 года.

До этого мужчину приговорили к двум годам условного заключения по делу об экстремизме. Якобы мужчина в социальной сети "ВКонтакте" публиковал экстремистские комментарии. Свою вину признал и раскаялся.