В Богдановиче начали строить вторую линию завода по производству минплиты

Крупнейший уральский строительный холдинг "Атомстройкомплекс" начал возведение второй линии по выпуску минераловатного утеплителя в Богдановиче.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, финансовую поддержку проекта осуществляет Фонд развития промышленности. Завершение работ запланировано на 2024 год, а производственная мощность нового производства составит около 28 тысяч тонн минеральной плиты в год.

Богдановичский завод минераловатных плит (входит в структуру "Атомстройкомплекса") производит минеральную теплоизоляцию для строительной отрасли, в том числе малоэтажного строительства, а также сырье для производства сэндвич-панелей. Мощность действующей линии составляет 42 тысячи тонн. Минеральная плита широко используется в строительстве для утепления стен, перекрытий, кровель и фасадов зданий. Благодаря своим прочностным и изоляционным свойствам она обеспечивает энергоэффективность и высокую теплозащиту зданий; пользуется большим спросом.

"В нашем регионе строительная отрасль традиционно выступает мощным драйвером развития территорий: мы вводим большой объем жилья и объектов социальной инфраструктуры. Чтобы обеспечить строителей качественным утеплителем, при финансовой поддержке Фонда развития промышленности мы строим в Богдановиче вторую линию завода по производству минплиты. Первая линия работает на европейском оборудовании, вторая, скорее всего, будет на китайском", - отметил генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Компания также ведет строительство третьего завода ПСО "Теплит" по производству изделий из автоклавного газобетона (твинблоков). Завод строится на территории современного кластера эко-производства в Сысертском городском округе, где уже работают два других завода застройщика – по производству извести и цемента. Мощность новой линии составит 400 тысяч кубометров в год, завершить строительство планируется к концу 2024 года.

Всего в структуру "Атомстройкомплекса" входит 11 заводов по производству строительных и отделочных материалов: газоблоков, цемента, силикатного кирпича, арматуры и ЖБИ, тротуарной плитки и др. Компания снабжает строительными материалами не только собственные строительные площадки, но и других застройщиков многоквартирного жилья, а также рынок частного домостроения.