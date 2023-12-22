Россияне стали больше смотреть развлекательного телевизионного контента

Федеральные телеканалы в России вернули в сетку вещания часть развлекательного контента, от которого пришлось отказаться после начала специальной военной операции в 2022 году.

В 2023 году его телепросмотр вырос на 3 п.п., до 18,9%, заявили в Mediascope. В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Доля просмотра социально-политических программ в 2022 году лидировала и составляла 15,5%, однако в уходящем году процент просмотра упал до 13,5%.

Просмотр сериалов увеличился по сравнению 2022 годом, до 26,6%, а в 2022 году этот показатель составлял 24,5%. В исследовании отмечается, что интерес граждан в 2023 году в сравнении с 2022 годом к развлекательному контенту вырос на 3,1%. При этом время просмотра телевизионного контента снижается третий год подряд: в январе–ноябре 2023 года этот показатель составил 3 часа 8 минут, в аналогичный период 2022 - 3 часа 27 минут, сообщают "Известия".