22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Исследование: самые неожиданные новогодние подарки россиян — змеи, букет роз из колбасы и ковер

Жители России рассказали, какие самые неожиданные подарки они получали на Новый год.

Они упомянули котов, щенков, кроликов, змей, ежей, крыс, черепах и лося, сказано в исследовании Tiburon Research. Также в перечень попали поездка на лосиную ферму и ковер для создания домашнего уюта. Среди съедобных подарков - букет роз из колбасы, ящик импортного пива, коньяк в бутылке в виде сабли.

В 2023 году среди россиян 19% планируют потратить на подарки менее 5 тыс. руб., 30% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., и 22% намерены тратить от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Большинство граждан в качестве подарков к Новому году покупают косметику, средства для красоты, здоровья и ухода за собой, а также что-то съедобное. Мужчины чаще дарят деньги, гаджеты, электронику, ювелирные изделия.

Большинство опрошенных собираются встретить праздник дома, примерно треть из них хочет посетить близких, сообщают "Известия".

Напомним, расходы россиян на празднование Нового года значительно выросли за год. Так, в среднем граждане планируют потратить на эти цели 54 тыс. руб. в этом году.

Теги: соцопрос, Новый год, подарки


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