Глава госпиталя в Петербурге заявил о нехватке коек для больных

В Санкт-Петербурге в ковидном госпитале при клинической больнице имени Святителя Луки закончились свободные койки.

Как заявил руководитель подразделения Сергей Забиров, медицинское учреждение рассчитано на 165 пациентов, все койки заполнены. Когда они освобождаются, то сразу занимаются новыми пациентами. Такая ситуация наблюдается последний месяц.

В учреждение госпитализируют с тяжелой интоксикацией, COVID-19, гриппом, вирусной и бактериальной формами пневмонии. Как отметил врач, для текущей волны коронавируса характерны менее тяжелые формы заболевания, сообщает телеканалу "78".

Напомним, в Санкт-Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим при проведении массовых мероприятий. А на прошлой неделе москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах для защиты от вирусов.