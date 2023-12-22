22 Декабря 2023
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Фото: duma.gov.ru

Голикова: Реальные доходы россиян за 10 месяцев выросли на 3,9%

Реальные доходы россиян за 10 месяцев уходящего года выросли на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это предварительные оценки Росстата. В третьем квартале уровень бедности ниже значения за аналогичный период 2022 года на 0,3 п. п. Как отметила Голикова, мероприятия снижению бедности в РФ будут продолжены.

Вице-премьер также напомнила, что с 1 января 2024 года начнет работать реестр нуждающихся граждан, что позволит проводить более оперативный мониторинг динамики доходов низкодоходных групп населения для выявления потенциальных получателей дополнительной поддержки, повышения ее адресности, совершенствования подходов к ее осуществлению, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, бедность и неудовлетворенность своим материальным положением толкают российских пенсионеров продолжать работать, вопреки мнению Минфина о том, что работать они не хотят, так как получают вполне приличные пособия.

Теги: Голикова, доходы, бедность


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