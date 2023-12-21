Правительство РФ по итогам аудита "Почты России" открыло для себя много интересного - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против закрытия отделений "Почты России" даже там, где мало жителей и работа отделения невыгодна.

"Понятно, что содержание отделений "Почты России" в отдаленных местах финансово убыточно. Тем более правительство этим должно озаботиться. Мы не имеем права закрывать отделения почты, независимо - малонаселенный пункт, не малонаселенный, близко он или далеко. В каждом населенном пункте или рядом обязательно должна быть почта", - заявила Матвиенко журналистам.

Она также назвала финансовую ситуацию в "Почте России" "запущенной".

"Менялись директора там, менялись концепции, но ситуация не улучшалась, она только усугублялась. Для этого есть объективные причины, которые надо знать, и принять по ним меры, но были и субъективные причины", - говорит Матвиенко.

Также спикер СФ прокомментировала аудит компании: "Правительство РФ по итогам аудита "Почты России" открыло для себя много интересного".