21 Декабря 2023
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Фото: группа &quot;Инцидент Екатеринбург&quot; / vk.com/incekb

Жители Сортировки пожаловались на лопающиеся трубы из-за бездействия УК

Жители дома №39 на Билимбаевской (Сортировка, Екатеринбург) пожаловались на халатность управляющей компании - ЗАО "УК "Екатеринбург". Нежелание УК выполняться свои обязанности обернулось вздутыми трубами и потопами в жилом доме.

"В морозы для замены радиатора в одной из квартир сантехник выключал циркуляцию во всех стояках теплоснабжения. После замены стояк отопления в подъезде включить забыли. Поскольку контур был заполнен водой трубы лопнули. Сегодня с наступлением потепления все полы мокрые", - передает слова горожанки паблик "Инцидент Екатеринбург".

Лопнувшая труба на ул. Билимбаевская, 39 в Екатеринбурге(2023)|Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" / vk.com/incekb

Лопнувшая труба на ул. Билимбаевская, 39 в Екатеринбурге(2023)|Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" / vk.com/incekb

По ее словам, жильцы неоднократно обращались в УК, однако там просто закрывали заявки, ничего при этом не делая. В переписке жильцы рассказывают, что в управляющей компании им хамят и предлагают накрыться дополнительным одеялом, чтобы сохранить тепло.

Переписка жильцов дома на ул. Билимбаевская, 39 в Екатеринбурге(2023)|Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" / vk.com/incekb

Переписка жильцов дома на ул. Билимбаевская, 39 в Екатеринбурге(2023)|Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" / vk.com/incekb

Теги: УК, Сортировка, Билимбаевская, трубы


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