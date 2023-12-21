Жители Сортировки пожаловались на лопающиеся трубы из-за бездействия УК

Жители дома №39 на Билимбаевской (Сортировка, Екатеринбург) пожаловались на халатность управляющей компании - ЗАО "УК "Екатеринбург". Нежелание УК выполняться свои обязанности обернулось вздутыми трубами и потопами в жилом доме.

"В морозы для замены радиатора в одной из квартир сантехник выключал циркуляцию во всех стояках теплоснабжения. После замены стояк отопления в подъезде включить забыли. Поскольку контур был заполнен водой трубы лопнули. Сегодня с наступлением потепления все полы мокрые", - передает слова горожанки паблик "Инцидент Екатеринбург".

По ее словам, жильцы неоднократно обращались в УК, однако там просто закрывали заявки, ничего при этом не делая. В переписке жильцы рассказывают, что в управляющей компании им хамят и предлагают накрыться дополнительным одеялом, чтобы сохранить тепло.