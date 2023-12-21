Путин хочет увеличить горизонт достижения национальных целей еще на шесть лет

Владимир Путин предложил "уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года". В этой связи планируется и перезапустить национальные проекты, поскольку текущие заканчиваются в 2024 году.

"Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества", - заявил Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Текущие национальные цели должны быть достигнуты к 2030 году. Ранее в качестве таких ориентиров были так называемые майские указы 2018 года. Вопрос достигнуты ли цели майских указов до сих пор остается открытым.