"Мы сами виноваты". Митрополит Евгений рассказал, почему мигранты "беснуются" на Урале

Ответственность за не всегда корректное, а порой и возмутительное поведение мигрантов на территории Среднего Урала и России ложится на плечи, прежде всего, русского народа. Именно из-за недостатка знаний о собственной культуре, языке, традиционных ценностях и религии местные жители не могут быть примером и защищать свои права и мнение перед приезжими, такое предположение в интервью на телеканале "Спас" сделал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По его словам, помимо возможности работать, Россия должна ставить приезжим условия, среди которых: изучение языка, истории, культуры, традиционной религии и религиозных традиций страны. Однако как государство может требовать от мигрантов то, чем не обладают даже его граждане?

"Этого нам очень не хватает. Для того чтобы быть сильными, мы сами должны знать и уважать. Мы должны преподавать основы православной культуры в школе, мы должны заниматься духовно-нравственным воспитанием наших студентов. Ведь они нам бросают правильные упреки: "Мы приехали к вам, а ваши девушки ходят в таком непотребном виде, мы своих детей не можем так воспитывать. Наши дети расчесаны, одеты аккуратно, культурно, они с уважением относятся к старшим, а вы так не умеете", - пояснил митрополит.

Владыка призвал брать пример с Александра Невского, который, войдя в орду, имея твердо сформированное мировоззрение и ценности, ради которых был готов умереть, заслужил уважение. Будучи "не пустышкой, готовой преклониться перед более сильным", он добился строительства православных храмов и увеличил число христиан. Митрополит Евгений отметил, что мигрантов никто не будет заставлять менять веру, но они должны ощутить силу русского народа, чтобы относиться к нему с уважением.

"Агрессия и яд этих миграционных процессов - это не столько их сила, сколько наша слабость, и я считаю, что мы должны для себя и для них определить такие правила: знание закона, истории, культуры, религии. Если мы будем это знать, они будут нас уважать. Я не сомневаюсь, что среди узбеков, таджиков, азербайджанцев, индусов, китайцев и других национальностей в процессе обучения могут появиться люди, которые скажут: "Вы знаете, ваша вера, ваша культура - это очень сильно и интересно. А можно мы тоже станем носителями вашей веры и культуры?" - отметил владыка.