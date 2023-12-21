В Свердловской области создано управление капремонта объектов соцсферы

В Свердловской области появилось новое ведомство – управление капитального ремонта объектов социальной сферы. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Предполагается, что созданному управлению сначала перейдут функции Минздрава и Минобра по строительству и ремонту всех больниц, поликлиник и школ.

"В будущем под его ведение перейдут и другие соцобъекты, например, спортивные объекты и дворцы культуры", - пишет канал.

Возглавил новое ведомство Виталий Никитенко. Ранее чиновник занимал пост главы Арамильского городского округа.