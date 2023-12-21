21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Матвиенко ожидает вмешательство извне в выборы президента России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что будут попытки вмешательства извне в выборы президента России.
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"И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги", - приводит РИА Новости слова Матвиенко, сказанные на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

Напомним, на прошлой неделе Путин объявил о своем участии в выборах президента. Глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 г. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

Теги: Валентина Матвиенко, Владимир Путин, выборы, вмешательство


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