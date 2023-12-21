Митрополит: Храм святой Екатерины станет памятником победы в спецоперации

Храм святой Екатерины, который хотят возвести в Екатеринбурге, станет памятником победы добра над злом в специальной военной операции. Об этом в интервью телеканалу "Спас" рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По его словам, после "скверных историй" было выбрано новое место для храма, однако там требовалось выкупить имущество и демонтировать имеющиеся конструкции. Когда же все было готово и оставалось только начать строить, была объявлена спецоперация.

"Началась специальная военная операция, которая потребовала от каждого гражданина, от каждой организации и каждой части нашего общества особых усилий. И, конечно, на этом фоне те люди, которые имели и имеют желание построить храм, приняли решение, что сегодня те средства, которые есть на строительство, их необходимо направить на спасение страны, на помощь тем людям, которые оказались без крыши, которые требуют лечения, на устранение гуманитарной катастрофы, которая возникла в целом ряде регионов нашей страны. И это нормальное решение, ведь храм - это народная стройка и народ сегодня свои средства тратит на то, чтобы помочь реально страдающим людям. И это правильно", - отметил митрополит.

По его словам, строительство возобновится после завершения спецоперации. Тогда Храм святой Екатерины станет напоминанием о действительно правильных поступках людей и символом победы добра над злом.

"Я думаю, завершится специальная военная операция и завершится она правильно - победой добра над злом, и все встанет на свои места. И Храм святой Екатерины начнет созидаться, и он станет реальным памятником, таким знамением победы в специальной военной операции, и конечно победой над теми внутренними смутами, которые не дали построить его к сегодняшнему дню", - добавил владыка.

Напомним, что "скверные истории", развернувшиеся в Екатеринбурге, привлекли внимание всей страны. Жители города выступали категорически против строительства храма в сквере у Театра драмы, что выливалось и в судебные разбирательства над митингующими. Храм строить не стали, но и от идеи до конца не отказались.

В 2021 году митрополит Евгений также выразил надежду на то, что когда-нибудь храм "Малый Златоуст" вернется на "свое" место и расположится вместо нынешнего здания "Рубин".