В Екатеринбурге горел пункт выдачи заказов

В четверг в Екатеринбурге произошел пожар в пункте выдачи заказов известного маркетплейса.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о возгорании на улице Таежная в уральской столице. На площади в 5 квадратных метров огнем оказалась повреждена внутренняя отделка пункта выдачи.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Причина пожара сейчас устанавливается.

Как уточняет паблик "Инцидент Екатеринбург", на Таежной загорелся пункт выдачи заказов "Озон". По предварительной информации, в результате никто не пострадал.