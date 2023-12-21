21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Расходы россиян на Новый год выросли на 46% - опрос

Расходы россиян на празднование Нового года значительно выросли за год. Так, в среднем граждане планируют потратить на эти цели 54 тыс. руб. в этом году, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В прошлом году эта сумма составила 37 тыс. руб., "а у ж с 2021-м лучше и вовсе не сравнивать", констатировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Большую часть суммы – в среднем 22 тыс. руб. – россияне потратят на подарки. Еще 20 тыс. руб. - на развлечения вроде походов на елки, покупку елки, фейерверки и т.д. На праздничный стол придется около 11 тыс. руб.

Теги: расходы, россияне, опрос, новый год


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