Расходы россиян на Новый год выросли на 46% - опрос

Расходы россиян на празднование Нового года значительно выросли за год. Так, в среднем граждане планируют потратить на эти цели 54 тыс. руб. в этом году, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В прошлом году эта сумма составила 37 тыс. руб., "а у ж с 2021-м лучше и вовсе не сравнивать", констатировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.